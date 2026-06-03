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Kepala Imigrasi Jakbar Ikut Kena OTT KPK, Tuh Orangnya

Kepala Imigrasi Jakbar Ikut Kena OTT KPK, Tuh Orangnya
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Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. ANTARA/HO-Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Selain Ronald, KPK turut mengamankan belasan orang.

"Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.

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Budi mengatakan KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta dalam upaya paksa yang dilakukan sejak Selasa (2/6) malam.

Sementara itu, dia mengatakan tim KPK pada Rabu ini masih berupaya melakukan penangkapan di wilayah selain Jakbar.

"Dalam perkembangannya, tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," katanya.

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KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun OTT tersebut merupakan yang ke-11 yang dilakukan KPK selama 2026. (antara/jpnn)

Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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