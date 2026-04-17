Kepala LBIQ Jakarta Targetkan 3.500 Peserta Didik Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melantik pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta periode 2026–2028 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4). Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov DKI Jakarta memperkuat pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan, khususnya membentuk generasi Qurani yang unggul di tengah tantangan kehidupan perkotaan.

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan LBIQ memiliki peran penting dalam membina generasi muda agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Ia menekankan pembangunan Jakarta tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga harus seimbang dengan pembangunan mental dan spiritual masyarakat.

“LBIQ harus menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi Muslim yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Pramono.

Ia menambahkan, penguatan karakter berbasis nilai Al-Qur’an menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai moral dan budaya.

Kepala LBIQ Jakarta, Zainal A Gufron, menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur Pramono Anung. Ia menilai pelantikan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung pengembangan pendidikan Al-Qur’an di masyarakat.

Menurut Zainal, LBIQ berkomitmen meningkatkan kemampuan membaca, memahami, hingga mengamalkan Al-Qur’an, termasuk melalui peningkatan jumlah peserta didik dan perluasan program pendidikan. Tahun ini, LBIQ menargetkan sekitar 3.500 peserta didik.

Ia juga menegaskan harapan agar ke depan tidak ada lagi masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, yang belum mampu membaca Al-Qur’an, serta mampu melanjutkan pembelajaran hingga memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pelantikan ini, Zainal berharap LBIQ semakin berperan aktif dalam memperluas literasi Al-Qur’an dan penguatan karakter umat di Jakarta, serta menjadi model pengembangan lembaga pendidikan keagamaan di daerah lain di Indonesia.