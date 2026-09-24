Kepala LEMIGAS Singgung Kontribusi Alumni dalam Reuni PPI di Kairo

jpnn.com, CAIRO - Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) M. Iksan Kiat menghadiri 18th OISAA International Symposium PPI di Kairo, Mesir, pada 22 September 2026.

Kehadiran Iksan dalam forum tersebut menjadi momentum reuni dengan komunitas Persatuan Pelajar Indonesia (PPI).

Iksan bukan sosok baru di lingkungan PPI. Dia pernah dipercaya mengemban sejumlah posisi dalam organisasi pelajar Indonesia di luar negeri.

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Saat menempuh pendidikan di Rusia, Iksan menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia (PERMIRA) periode 2016–2017.

Dia kemudian dipercaya sebagai Koordinator PPI Amerika-Eropa periode 2017–2018 dan Kepala Pusgerak PPI Dunia periode 2019–2020.

Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan pelajar Indonesia dari berbagai negara.

Menurut Iksan, pengalaman berorganisasi menjadi bagian penting dalam membentuk kemampuan kepemimpinan dan membangun jejaring internasional.

Dia pernah menjadi Senior Industry Analyst di D-Tech Industry (Damen Group) pada 2022–2023.