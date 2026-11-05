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Kepala Marketing Sindikat Obat Keras Ilegal Lintas Provinsi Dibekuk di Yogyakarta

Kepala Marketing Sindikat Obat Keras Ilegal Lintas Provinsi Dibekuk di Yogyakarta
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Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi dan Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana dalam press release peredaran tramadol di Mapolrestabes Bandung, Kamis (4/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial A, 40, ditangkap jajaran Satresnarkoba Polrestabes Bandung karena terlibat dalam sindikat produksi dan peredaran gelap obat keras ilegal lintas provinsi.

A menjabat sebagai kepala pemasaran atau marketing dalam sindikat obat keras yang pabriknya beroperasi di kawasan pergudangan Biz Park Kopo, Kota Bandung.

Tersangka A dibekuk aparat di sebuah restoran di Yogyakarta saat berusaha melarikan diri dari kejaran petugas.

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Sebelumnya, petugas sempat memburu A hingga ke kediamannya di Kabupaten Subang.

Namun yang bersangkutan telah lebih dulu melarikan diri hingga akhirnya terlacak bersembunyi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi, mengatakan tersangka A memegang peran vital di jajaran manajemen atas sindikat. 

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Selain mengatur aliran distribusi ke luar daerah, tersangka juga menguasai gudang penyimpanan terpisah.

"Penyidik mendapati fakta bahwa tersangka menyembunyikan gudang stok barang buktinya di tempat terpisah, yakni di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat," kata Dedi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Kamis (5/11).

Kepala marketing pabrik tramadol di Bizpark Bandung, akhirnya ditangkap polisi. Perannya vital dalam peredaran tramadol.

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