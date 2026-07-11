Kepala OPD Diminta Instruksikan kepada PNS, PPPK, dan Tenaga Kontrak, Harus Sesuai Jadwal
jpnn.com - PASAMAN BARAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga kontrak di lingkungan pemda setempat.
Kegiatan CKG bagi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak sudah dimulai pada 8 Juli 2026.
"Kegiatan CKG untuk ASN, PPPK dan tenaga kontrak kita mulai sejak Rabu (8/7). Kita menargetkan pemeriksaan akan tuntas pada Juli 2026," kata Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alecia di Simpang Empat, Jumat (10/7).
Menurutnya, CKG terhadap ASN PNS, PPPK, dan tenaga kontrak dilakukan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit yang dialami. Selain itu, juga meningkatkan kualitas kesehatan aparatur sebagai penunjang pelayanan publik.
“Melalui kegiatan ini seluruh ASN, PPPK, dan tenaga kontrak dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Jika ditemukan faktor risiko atau penyakit tertentu, dapat segera ditangani," ujarnya.
Dia mengatakan CKG merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5.2/290/SJ tanggal 19 Januari 2025 serta Surat Edaran Bupati Pasaman Barat Nomor 400.7.10.6/600/Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan CKG.
Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) UPTD diminta menginstruksikan pegawainya mengikuti pemeriksaan sesuai jadwal masing-masing.
Pelaksanaan CKG bekerja sama dengan puskesmas sesuai wilayah kerja.
Seluruh kepala OPD diminta menginstruksikan pegawainya, baik PNS, PPPK, maupun tenaga kontrak, mengikuti kegiatan ini sesuai jadwal masing-masing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ahli Waris Almarhumah Nurijah PPPK Menerima Rp832,8 Juta
- Info Terbaru dari BKN soal Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Sekolah Kedinasan
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Nasib P3K Paruh Waktu dan Downgrade Bagaimana?
- Wahai Pusat, Sampai Berapa Lama PPPK dan P3K PW Menunggu Kepastian?
- Semoga Kalimat Pejabat Ini Membuat PPPK dan P3K PW Bisa Tidur Nyenyak, Amin
- Kabar Gembira, PPPK Paruh Waktu Menerima Rp9 Juta, Dibayar Tunai