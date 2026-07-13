Kepala PN Jakbar: Mini Soccer Wali Kota Cup 2026 Jadi Jejak Sejarah yang Indah
jpnn.com, JAKARTA BARAT - Langit Meriah Sport Park tampak cerah menyelimuti hari terakhir pelaksanaan Turnamen Mini Soccer Tahun 2026 yang berlangsung penuh semangat. Suara sorak sorai penonton tak henti bergema, menandakan momen final yang begitu dinanti, sekaligus menjadi penutup yang indah bagi rangkaian kegiatan yang telah memikat hati warga Jakarta Barat.
Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat Moehammad Pandji Santoso mengatakan kegiatan yang digagas Wali Kota Jakbar itu meninggalkan jejak sejarah yang indah, terlebih dengan kehadiran para legenda Persija yang menjaga benang kusut sejarah sepak bola Jakarta agar tak terputus.
“Kehadiran mereka menjadi daya tarik tersendiri, membuat masyarakat tetap antusias mencintai sepak bola dan menjunjung tinggi sportivitas. Semangat para legenda mengajarkan kami cara menjaga kehormatan dalam bertanding,“ kata dia.
Sebelum laga final dimulai, turnamen mini soccer menghadirkan pertandingan eksibisi antara Persija Glory melawan Palma FC.
Tim Persija Glory diperkuat oleh pemain kawakan seperti Ismed Sofyan, Escobar, Nuralim, Joko kuspito, W Akmal, Luciano leandro, Hary saputra, Dedi sutrisno, Mulki Hakim, Umar abdul aziz, Warsidi, Pa de Jalal Jalil, Hendra nazir dan Riko Ceper.
Pertandingan kedua tim berjalan sengit. Persija Glory unggul lebih dulu. Tak butuh waktu lama, Palma FC berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua kedua tim melakukan pergantian pemain. Walhasil Persija Glory berhasil menjebol gawang Palma FC. Hingga pluit panjang ditiup, skor akhir 2-1 atas kemenangan Persija Glory.
Ismed Sofyan, yang turut menyemangati jalannya pertandingan pun ikut memberikan dukungan terhadap olah raga di Jakarta Barat.
“Saya sekadar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagai mantan pemain tim nasional dan Persija, saya tentu ingin mendukung sepenuhnya karena ini demi kemajuan wilayah DKI Jakarta,” ungkapnya.
Kegiatan Mini Soccer Wali Kota Cup 2026 menjadi jejak sejarah di Pemkot Jakarta Barat.
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