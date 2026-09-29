Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Diduga Melecehkan Anak Buahnya
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan tidak memberikan pendampingan hukum kepada AS.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan pemeriksaan internal terhadap AS masih berlangsung sehingga pihaknya meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan tersebut.
"Tidak ada (pendampingan hukum)," kata Soma.
Dia mengatakan tim internal Pemerintah Kabupaten Tangerang masih mendalami dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan pejabat tersebut.
Tim pemeriksaan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, antara lain Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Hukum.
"Singkatnya begini, nanti kalau sudah jelas, saya akan ekspose semua. Kalau sekarang, kan, masih dalam proses. Jadi, sabar dulu, oke. Pokoknya tunggu saja nanti," ujarnya.
Menurut Soma, pemeriksaan membutuhkan waktu untuk memastikan hasilnya sesuai dengan fakta dan prosedur sebelum pemerintah daerah menentukan langkah maupun sanksi disiplin.
Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya.
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