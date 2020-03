Kepanikan di Mana-Mana, Obat Virus Corona Palsu Banjiri Pasar Eropa

jpnn.com, DEN HAAG - Jutaan obat palsu, peralatan medis dan masker yang dipasarkan sebagai penangkal virus corona telah membanjiri pasar Eropa. Para penjahat memanfaatkan kepanikan publik dan minimnya persediaan barang-barang tersebut untuk meraup keuntungan.

"Distribusi barang palsu atau di bawah standar telah menjadi aktivitas kriminal utama terkait pandemi COVID-19," ujar juru bicara Europol Jan Op Gen Oorth, Rabu (25/3)

Jutaan produk yang diklaim sebagai obat atau pelindung dari virus corona telah ditarik dari peredaran dalam beberapa pekan terakhir

Razia yang dilakukan aparat penegak hukum di 90 negara bekerja sama dengan Europol bulan ini berhasil menyita 4,4 juta obat ilegal. Operasi tersebut juga berhasil menghancurkan 37 organisasi kriminal terkait barang-barang ilegal itu.

"Vaksin palsu, cairan pembersih dan alat diagnostik virus corona juga dijual oleh orang-orang ini," kata pihak Europol. (ant/dil/jpnn)