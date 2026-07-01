Kepemimpinan Baru Kanwil Imigrasi Banten Diharapkan Perkuat Layanan Keimigrasian

jpnn.com, SERANG - Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto beserta jajaran menghadiri serah terima jabatan, pisah sambut, dan purnabakti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dari Teodorus Simarmata kepada Barron Ichsan, yang diselenggarakan Selasa (30/6).

Prosesi sertijab tersebut turut disaksikan oleh pejabat Ditjen Imigrasi, yakni Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Is Edy Ekoputranto.

“Kepemimpinannya diharapkan membawa inovasi dan penguatan layanan keimigrasian yang semakin profesional, responsif, dan berintegritas,” ujar Is Edy Ekoputranto.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Banten. Rangkaian acara meliputi prosesi serah terima jabatan, penyerahan cendera mata kepada pejabat yang memasuki masa purnabakti, penyampaian sambutan, serta prosesi pedang pora sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas.

Serah terima jabatan ini tidak hanya menjadi simbol estafet kepemimpinan, tetapi juga memperkuat sinergi dan komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Teodorus Simarmata atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

"Selamat memasuki masa purnabakti, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Selamat mengemban amanah kepada Barron Ichsan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten," kata dia.

Dia berharap semoga kepemimpinan yang baru dapat makin memperkuat kolaborasi dan menghadirkan pelayanan keimigrasian yang makin baik bagi masyarakat. (cuy/jpnn)