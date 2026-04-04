Kepemimpinan Herman Deru Berbuah Nyata, Pelabuhan Tanjung Carat Segera Launching 9 April

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat kian menunjukkan progres signifikan di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatra Selatan, Dr. H. Herman Deru. Komitmen kuat terus ditunjukkan dalam mempercepat realisasi proyek strategis tersebut.

Pelabuhan Tanjung Carat dinilai memiliki peran vital bagi Sumatera Selatan.

Dari enam gubernur sebelumnya, proyek ini belum berhasil diwujudkan hingga kini memasuki tahap nyata.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Tegaskan Tidak Akan Merumahkan PPPK

“Pada 9 April nanti, kita akan melaksanakan project launching Pelabuhan Tanjung Carat yang akan dilakukan oleh Menteri Perhubungan RI. Selain itu, juga akan dilakukan penandatanganan MoU komitmen dukungan serta pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP),” ujar Herman Deru di Griya Agung, Kamis (2/4).

Pemprov Sumsel juga telah melakukan market sounding kepada sejumlah perusahaan, di antaranya PT Pusri, PT Bukit Asam (PTBA), dan PT Hutama Karya, guna memperkuat dukungan terhadap proyek tersebut.

Selain itu, kerja sama strategis turut dijalin dengan PT Bukaka Teknik Utama Tbk dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan.

“Kerja sama ini untuk memantapkan langkah pembangunan bersama Bukaka. Kami telah melakukan pertemuan guna memperkuat sinergi,” tambahnya.

Herman Deru menegaskan, skema business to business (B to B) menjadi pilihan tepat dalam pembangunan pelabuhan. Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.