Kepengurusan Baru APPARINDO Fokus Ekspansi, Kolaborasi, dan Berkelanjutan

Pengurus APPARINDO periode 2025–2028 resmi dilantik, menegaskan komitmen memperkuat industri asuransi nasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) periode 2025–2028 resmi dilantik di Jakarta, Selasa (10/2).

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran pialang asuransi dalam mendukung industri perasuransian nasional.

Ketua Umum APPARINDO, Yulius Bhayangkara, menyampaikan bahwa asosiasi memiliki peran strategis dalam membangun pengelolaan risiko yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami berkontribusi aktif dalam perekonomian nasional melalui pengelolaan risiko yang lebih baik, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dengan aman dan berkelanjutan,” ujarnya.

Yulius menegaskan, kepengurusan periode 2025–2028 mengusung tema “We Want Bigger Portion, Because We Deserve Bigger Responsibility”.

Menurutnya, tema tersebut mencerminkan kesiapan APPARINDO untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

“Kami akan fokus pada ekspansi, kolaborasi, dan keberlanjutan dalam porsi yang lebih besar,” katanya.

Dia juga menjelaskan, APPARINDO saat ini memiliki 191 perusahaan anggota yang terdiri dari 150 pialang asuransi dan 41 pialang reasuransi.

