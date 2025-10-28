Kepengurusan Baru Serikat Pekerja Indonesia Re Resmi Dilantik

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re melaksanakan Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Pengurus Serikat Pekerja (SP) Indonesia Re periode 2025–2028, sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Serikat Pekerja Indonesia Re merupakan wadah resmi bagi karyawan untuk melindungi memperjuangkan hak-hak tenaga kerja, sekaligus menjadi mitra strategis manajemen dalam menjaga kondusifitas lingkungan kerja.

Organisasi ini telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, dan Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, dengan total 237 anggota aktif dari seluruh unit kerja Indonesia Re.

Kepengurusan baru periode 2025–2028 dipimpin oleh Presidium yang terdiri dari Kamilul Ihsan, Anisa Yulianti, dan Hendi Mikail Sidiq, serta diawasi oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).

Struktur organisasi baru juga mencakup dua pengurus harian, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum serta empat kebiroan, yakni Advokasi dan Ketenagakerjaan, Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan, Sosial dan Budaya, serta Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga.

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary Indonesia Re Robbi Yanuar Walid menyampaikan apresiasi terhadap pengurus SP Indonesia Re periode sebelumnya serta harapan bagi pengurus baru.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus periode 2022–2025 atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa dalam menjembatani kepentingan karyawan dan manajemen. Semoga semangat kolaborasi ini dapat terus dilanjutkan oleh pengurus baru demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif,” ujar Robbi.

Dia menegaskan bahwa manajemen Indonesia Re akan terus mendukung setiap langkah positif SP Indonesia Re yang berorientasi pada kolaborasi, profesionalisme, dan kesejahteraan bersama.