Kepengurusan Disahkan Kemenkum, IWAPI Gaspol Berdayakan 40 Ribu Pengusaha Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Tatyana Sentani Sutara.

Melalui pengesahan tersebut, IWAPI bersiap memperkuat pemberdayaan perempuan pengusaha melalui perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, hingga pembukaan pasar ekspor bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI.

Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 itu juga memuat susunan pengurus dan pengawas organisasi.

Ketua Umum DPP IWAPI Tatyana Sentani Sutara menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum atas diterbitkannya keputusan tersebut.

Dia berharap pengesahan ini menjadi momentum bagi seluruh anggota IWAPI untuk kembali memperkuat kebersamaan dan fokus menjalankan program pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Dengan telah diterbitkannya SK ini, mari kita bersama-sama merajut kembali tali silaturahmi dan persaudaraan. Kita fokus pada kerja untuk memajukan perempuan pengusaha Indonesia, melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendukung program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat melalui program kerja IWAPI," ujar Tatyana dalam konferensi pers di Jakarta.

Dalam kepengurusan periode 2026–2031, Tatyana didampingi Vivi Susanti sebagai Wakil Ketua Umum I sekaligus Sekretaris Jenderal, serta Siti Choiriyah sebagai Wakil Ketua Umum II sekaligus Bendahara Umum.