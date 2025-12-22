menu
Kepercayaan Diri Persija Jakarta di Puncak, Padang Jadi Medan Penentuan

Kepercayaan Diri Persija Jakarta di Puncak, Padang Jadi Medan Penentuan


Skuad Persija Jakarta berlatih. Foto: persijaid

jpnn.com - Persija Jakarta melawat ke markas Semen Padang pada lanjutan BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persija akan digelar di Stadion H Agus Salim, Senin (22/12/2025).

Skuad Macan Kemayoran tengah berada dalam performa impresif.

Enam kemenangan beruntun yang telah diraih menjadi modal penting bagi Rizky Ridho dan kolega..

Rangkaian Kemenangan Jadi Modal Persija

Sebelum bertandang ke Sumatra Barat, Persija sukses menundukkan sejumlah lawan kuat.

Persebaya Surabaya, Madura United, PSBS Biak, Arema FC, Persik Kediri, hingga PSIM Yogyakarta telah merasakan ketangguhan tim asuhan Mauricio Souza.

"Kami berada dalam fokus penuh. Semua pemain bekerja keras dan tidak ingin hasil negatif menghentikan laju tim," ucap Souza.

Mauricio Souza Tegaskan Ambisi Menuju Puncak Klasemen

Pelatih asal Brasil itu menambahkan bahwa para pemain memahami betul tanggung jawab besar yang kini mereka emban, terutama dalam menjaga posisi Persija di papan atas klasemen.

Tren positif Persija belum berhenti. Tantangan Semen Padang di kandang sendiri jadi ujian berikutnya.

