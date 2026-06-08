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Kepergian Bruno Moreira Tinggalkan Luka untuk Persebaya

Kepergian Bruno Moreira Tinggalkan Luka untuk Persebaya
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Bruno Moreira (jersei hijau) saat berseragam Persebaya Surabaya. Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya harus merelakan kepergian Bruno Moreira menjelang musim 2026/27.

Pemain asal Brasil itu memilih mengakhiri kebersamaannya dengan Bajul Ijo setelah empat musim penuh warna dalam dua periode berbeda.

Bruno pertama kali berseragam Persebaya pada 2021 hingga 2022 silam.

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Setelah itu, pemain berusia 27 tahun tersebut sempat berkiprah di Yunani dengan membela Niki Volou.

Pemain kelahiran Sao Paolo tersebut kemudian memutuskan kembali memperkuat Persebaya pada 2023.

Bruno menjelma menjadi figur sentral yang memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan tim. 

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Eks pemain Ansan Greeners itu bahkan diberikan tanggung jawab sebagai kapten Persebaya pada awal musim kompetisi 2025/2026.

Namun, mulai musim depan, Bruno memutuskan untuk melanjutkan karier di luar Indonesia.

Persebaya Surabaya harus merelakan kepergian Bruno Moreira menjelang musim 2026/27.

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