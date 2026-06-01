Kepergok Curi HP di OPI Raya, Pria Asal Kertapati Nyaris Babak Belur Dihajar Warga
jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria berinisial HS (28) nyaris babak belur dihajar warga setelah ketahuan mencuri handphone milik korban Asmadi (57) di Jalan Opi Raya Perumahan Griya Sumsel Sejahtera, Kelurahan 15 Ulu l, Kecamatan Jakabaring Palembang, Senin (1/6) sekitar pukul 07.30 WIB.
Pelaku yang merupakan warga Lorong Santai, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang ini langsung dibawa ke Polrestabes Palembang.
Peristiwa itu berawal saat pelaku masuk ke dalam rumah korban di TKP.
HS kemudian mencuri handphone milik anak korban yang saat di sedang dicas di dalam warung.
"Awalnya anak saya menelepon, dia bilang ada orang masuk ke dalam rumah dan warung. Orang tersebut mencuri HP anak saya," ungkap Asmadi, Senin (1/6).
Mendapat informasi tersebut, Asmadi pun mencari keberadaan pelaku dan menanyakan keberadaan pelaku kepada tukang ojek sekitar rumahnya.
"Saya cari pak, dan tanya tanya dengan tukang ojek di sekitar rumah. Benar saja kata tukang ojek itu pelaku sedang menumpangi ojek temannya. Saat itulah langsung saya kejar, dan berhasil ditangkap," kata Asmadi.
Setelah ditangkap bersama warga, pelaku pun langsung diserahkan ke Polrestabes Palembang.
Pria asal Kertapati berinisial HS (28) nyaris babak belur diamuk warga setelah ketahuan mencuri handphone milik Asmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lebih dari Sepuluh Motor NMax Warga Siak Hilang dalam 10 Hari
- Anda Kehilangan Motor? Simak Data 63 Kendaraan Sitaan Polres Inhu dari Penjahat Ini
- Ditinggal Mudik, Rumah Warga Semampir Dibobol Maling, Aksi Pelaku Terekam CCTV
- 2 Pencopet Ponsel WN Belanda di Stasiun Tanah Abang Tertangkap
- Tertangkap Seusai Terekam CCTV, Residivis Pencurian di Indekos Nyaris Dihajar Warga
- Aksi Mbak AK Mencuri Motor di Pasar Rebo Terekam CCTV