Kepergok Lagi Beraksi, Maling Motor Babak Belur Diamuk Massa di Jakbar
jpnn.com, JAKARTA - Kepergok lagi beraksi, pria maling motor diamuk massa ketika hendak menggondol motor yang tengah terparkir di kawasan Pasar Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).
"Satu orang, maling motor. Ketangkap di depan Bank Danamon. Dia kepergok sama tukang ojek pas lagi nyalain motornya. Terus pas diteriakin maling, dia kabur, terus ketangkap sama Satpam," kata warga sekitar bernama Rosidik saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu.
Dia menyebutkan motor-motor yang diparkir badan jalan di kawasan tersebut selama ini kerap menjadi sasaran empuk para pencuri.
Sejak Lebaran 2026, katanya, sudah terjadi setidaknya 30 kali tindak pencurian sepeda motor di kawasan tersebut.
"Memang di sini paling rawan, dari habis Lebaran Idulfitri, sudah sekitar 30 (kali) lebih, sampai sekarang," ujar Rosidik.
Insiden tersebut terekam dalam video amatir warga. Dalam rekaman itu, terlihat terduga pelaku sudah dikerumuni oleh sejumlah warga.
Pria tersebut tak berkutik saat massa berkali-kali melayangkan pukulan ke tubuhnya.
Petugas keamanan pasar yang kewalahan mengendalikan situasi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembangan.
Maling motor babak belur diamuk massa di Pasar Puri Indah, Kembangan, Jakbar, setelah kepergok lagi beraksi
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