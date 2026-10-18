Kepergok Pemilik Kendaraan, Dua Maling Motor Diamuk Warga Cengkareng
jpnn.com, JAKARTA - Polsek Cengkareng mengamankan dua pria pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah mengatakan pelaku beraksi di Jalan Kresek, RT 002 RW 012, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Dia mengatakan kedua pelaku berinisial GMN dan SY diamankan setelah aksi yang hendak mereka lakukan dipergoki oleh korban hingga mengundang perhatian warga di sekitar lokasi, pada Jumat (16/10).
"Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha XSR 155 berwarna cokelat menuju kawasan Cipondoh hingga Duri Kosambi, dengan membawa sebuah mata kunci berbentuk huruf T yang diduga akan digunakan untuk menjalankan aksinya," kata AKP Rahis.
Namun, lanjutnya, aksi tersebut diketahui oleh korban dan warga sekitar, sehingga kedua pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa.
"Petugas Polsek Cengkareng yang datang ke lokasi kemudian mengamankan kedua terduga pelaku dari amukan masa," ujarnya.
Polisi kemudian membawa keduanya untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cengkareng sebelum dibawa ke Polsek Cengkareng guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
"Dalam pengungkapan kasus ini, kami menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Sporty berwarna hitam, satu unit sepeda motor Yamaha XSR berwarna cokelat, serta satu buah mata kunci berbentuk huruf T," kata dia.
Beraksi di lingkungan warga Cengkareng, Jakarta Barat, dua maling motor diamuk massa.
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