Kepergok Warga, Geng Motor Nekat Menyerang Pakai Sajam, Ada Korban

jpnn.com, TASIKMALAYA - Polisi menangkap dua anggota geng motor dan ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya warga dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Akibat penganiayaan itu korban harus menjalani penanganan medis di Singaparna.

"Polres Tasikmalaya menetapkan dua orang dewasa sebagai tersangka kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam," kata Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi saat jumpa pers, Senin.

Ia menuturkan kedua tersangka inisial R dan A (20) warga Tasikmalaya yang ditangkap tidak lama setelah melakukan aksi penganiayaan terhadap warga di Simpang Cigorowek, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (8/11/2026) dini hari.

Kepolisian, kata dia, tidak hanya menangkap dua orang dewasa itu, tetapi juga ada 16 orang lainnya berstatus pelajar yang juga diamankan polisi karena diduga terlibat dalam kelompok bermotor tersebut.

Namun, hasil pemeriksaan, kata Kapolres, ternyata 16 pelajar diketahui tidak terlibat dalam aksi penganiayaan, sehingga kepolisian hanya melakukan pembinaan dan menyerahkan kembali kepada orang tuanya.

"Dari 18 orang yang kami amankan, kami lakukan penyelidikan dan pemisahan," katanya.

Dia mengungkapkan aksi penganiayaan itu bermula ketika berandalan bermotor melewati jalan di wilayah Singaparna menuju Kota Tasikmalaya, kemudian dua tersangka terpisah dari kelompoknya.