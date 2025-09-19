menu
Kepindahan Eliano Reijnders ke Persib Dinilai Wajar oleh Mantan Rekan Setim, Ini Alasannya
Penyerang Lion City Sailors Lennart Thy dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL) 2025/26 melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025). Foto: Asian Football Confederation (AFC) 2025

jpnn.com - Penyerang Lion City Sailors Lennart Thy sempat menjalani reuni dengan pemain anyar Persib Bandung Eliano Reijnders. 

Namun, keduanya bertemu sebagai lawan dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL) 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).

Lennart Thy menjadi sosok yang menggagalkan kemenangan Persib pada pengujung pertandingan. Dia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90+2, yang membuat laga berakhir dengan skor 1-1.

Di atas lapangan, Thy dan Eliano menunjukkan profesionalisme tinggi. Fakta menarik, mereka pernah bermain bersama di PEC Zwolle sebelum menapaki karier di klub berbeda.

Thy pindah ke Lion City Sailors pada musim 2024, sedangkan Eliano baru bergabung dengan Persib setahun kemudian.

Seusai pertandingan, Thy memberikan komentar terkait kepindahan Eliano ke Liga Indonesia.

“Saya kenal Eliano dan bermain dengannya beberapa tahun. Dia orang yang baik, pemain yang bagus,” kata Thy di Bandung, Jumat (19/9). 

Menurutnya, kepindahan Eliano adalah hal yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Sebab, adik kandung Tijjani Reijnders itu memiliki Indonesia. 

Penyerang Lion City Sailors Lennart Thy mengomentari keputusan mantan rekan satu timnya Eliano Reijnders untuk pindah ke Persib.

