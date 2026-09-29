Kepmen ESDM 365/2026 Beri Peluang Besar bagi Pengusaha dan Pekerja Lokal

jpnn.com - Institut Rakyat Indonesia (IRI) menyambut positif terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026.

Kepmen itu mewajibkan korporasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.

Ketua IRI Yusuf Lakaseng menilai Kepmen ESDM 365/2026 itu membawa secercah harapan baru yang nyata bagi pengusaha maupun pekerja di daerah.

"Ini adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat daerah," kata Yusuf Lakaseng kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Yusuf menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bukan sekadar regulasi bisnis, melainkan sebuah bentuk keadilan sosial yang sudah lama dinantikan daerah. Oleh karena itu, dia mengapresiasi Kementerian ESDM dan memberi dukungan penuh atas terlaksananya kebijakan tersebut di lapangan.

Dia menjelaskan bahwa penerapan Kepmen ESDM yang baru ini akan mengubah peta ekonomi daerah secara drastis melalui keuntungan konkret.

Keuntungan pertama, uang tambang akan berputar di daerah. Setidaknya, kata dia, kebijakan ini memutus rantai monopoli internal korporasi. Uang sektor tambang tidak akan langsung terbang ke Jakarta atau luar negeri, melainkan berputar di pasar, warung, dan penyedia jasa di kabupaten/kota setempat (multiplier effect).

Kedua, lapangan kerja untuk anak daerah. Perusahaan jasa lokal pasti memprioritaskan pekerja lokal. Ini adalah jawaban nyata untuk menyerap pemuda-pemuda daerah yang selama ini kesulitan mendapat kerja di tengah kepungan industri tambang.