Keponakan Chika Jessica jadi Korban Pemukulan Aparat yang Amankan Demo di Bandung

Keponakan Chika Jessica jadi Korban Pemukulan Aparat yang Amankan Demo di Bandung


Chika Jessica. Foto: Instagram/chikajessica88

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Chika Jessica mengungkapkan peristiwa anarki yang menimpa keponakannya di Bandung.

Chika menyebut kepokanannya terkena pemukulan acak dari aparat saat mengamankan aksi demonstrasi di Bandung.

Dia menyebut kejadian tersebut membuat keponakannya mengalami trauma mendalam dan luka-luka fisik.

"Dalam keadaan yang sedang tidak kondusif seperti ini, pasti banyak juga oknum yang mengatasnamakan pendemo, padahal dia perusuh," kata Chika Jessica melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (3/9).

"Tetapi, tolong, Pak Polisi, jangan salah sasaran, dong," imbuhnya tegas.

Chika mengecam keras tindakan anarki, karena dia menilai nyawa tidak bisa diganti dengan apapun.

Pernyataan tersebut menyiratkan kekecewaan mendalam atas tindakan represif yang diduga dilakukan aparat.

"Kami tidak pantas mendapat perlakuan kasar seperti ini," lagi begitu Chika menulis keterangan unggahannya.

Keponakan Chika Jessica menjadi korban pemukulan aparat yang mengamankan demonstrasi di Bandung.

