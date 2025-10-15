Kepsek di Lebak Dinonaktifkan Buntut Tampar Siswa Merokok di Sekolah
jpnn.com - Kepala SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitria dinonaktifkan oleh pemerintah setempat buntut adanya dugaan tindakan kekerasan yang memicu ratusan siswa mogok mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM).
Persoalan itu dipicu tindakan tegas guru yang menampar seorang siswa yang merokok di lingkungan sekolah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Adang Abdurrahman berharap KBM di sekolah itu bisa normal kembali.
"Kami berharap semua siswa kembali melaksanakan KBM di sekolah," kata Adang Abdurrahman saat meninjau SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Selasa (14/10/2025).
Dia menyebut Dindikbud Banten memprioritaskan siswa di SMAN 1 Cimarga kembali mengikuti KBM secara normal, terlebih siswa kelas 12 menghadapi persiapan ujian untuk persyaratan masuk ke perguruan tinggi.
Permasalahan ini bermula dari aksi mogok belajar ratusan siswa SMAN 1 Cimarga pada Senin (13/10).
Mereka memprotes tindakan Kepsek Dini Fitria yang diduga menampar salah satu siswa kelas XII, ILP (17) yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.
Terkait dengan proses KBM, Adang menjelaskan bahwa hingga Rabu kemarin siswa SMAN 1 Cimarga tetap mengikuti pembelajaran meski secara online.
Kepala sekolah atau Kepsek SMAN 1 Cimarga Lebak, Banten, Dini Fitria dinonaktifkan buntut tampar siswa merokok di sekolah. Begini situasinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kepsek Dicopot Gegara Tampar Siswa Merokok, Simak Pendapat Reza Indragiri
- Polres Serang Kembalikan Motor Hasil Curian ke Pemilik, Tanpa Dipungut Biaya
- Dr Jazuli Juwaini: Mathla'ul Anwar Rumah Besar Pengabdian Saya
- Sherly Tjoanda Ingin Desa di Maluku Utara Zero Penyalahgunaan Anggaran
- Jamintel Kejagung Berharap Jaksa Garda Desa Bisa Mewujudkan Zero Tipikor
- Menag Sebut Rumah Ibadah di Citra Maja City Contoh Hidup Beragam, tetapi Harmonis