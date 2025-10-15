menu
Kepsek di Lebak Dinonaktifkan Buntut Tampar Siswa Merokok di Sekolah

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten tampak lengah sudah dua hari tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) setelah diduga kepala sekolah setempat menampar siswanya yang didapati merokok. ANTARA/Mansyur

jpnn.com - Kepala SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitria dinonaktifkan oleh pemerintah setempat buntut adanya dugaan tindakan kekerasan yang memicu ratusan siswa mogok mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM).

Persoalan itu dipicu tindakan tegas guru yang menampar seorang siswa yang merokok di lingkungan sekolah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Adang Abdurrahman berharap KBM di sekolah itu bisa normal kembali.

"Kami berharap semua siswa kembali melaksanakan KBM di sekolah," kata Adang Abdurrahman saat meninjau SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Selasa (14/10/2025).

Dia menyebut Dindikbud Banten memprioritaskan siswa di SMAN 1 Cimarga kembali mengikuti KBM secara normal, terlebih siswa kelas 12 menghadapi persiapan ujian untuk persyaratan masuk ke perguruan tinggi.

Permasalahan ini bermula dari aksi mogok belajar ratusan siswa SMAN 1 Cimarga pada Senin (13/10).

Mereka memprotes tindakan Kepsek Dini Fitria yang diduga menampar salah satu siswa kelas XII, ILP (17) yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.

Terkait dengan proses KBM, Adang menjelaskan bahwa hingga Rabu kemarin siswa SMAN 1 Cimarga tetap mengikuti pembelajaran meski secara online.

