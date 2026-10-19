Kepuasan Publik ke Pemerintah 65,2 %, Hendri Satrio: Sinyal Positif Pembenahan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menilai tingkat kepuasan publik sebesar 65,2 persen terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kabar baik bagi pemerintah yang sedang berbenah. Namun, dia mengingatkan bahwa angka itu belum cukup untuk pemerintahan yang sudah berjalan dua tahun.

Bagi akademisi Universitas Paramadina ini, kepuasan di atas 60 persen menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih baik dibandingkan potret dari survei-survei sebelumnya.

“Wah bagus itu, hehehe. Memang sih ada beberapa perubahan yang dilakukan, dan tentunya hasil kepuasan 60-an persen itu jauh lebih baik dibandingkan hasil lembaga survei lainnya. Dan ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hendri kepada wartawan, Senin (19/10).

Meski begitu, pria yang akrab disapa Hensa menilai angka tersebut belum ideal untuk pemerintahan yang sudah memasuki usia dua tahun. Menurut dia, tahun ketiga perlu menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja.

“Dua tahun pemerintahan dengan kepuasan di angka 60-an persen tentunya masih kurang memuaskan bagi pemerintah. Setelah 20 Oktober ini, perjalanan menuju tahun ketiga harusnya bisa diperbaiki lagi,” kata Hensa.

Selain angka kepuasan, survei yang sama mencatat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mencapai 67 persen. Hensa membaca angka kepercayaan yang sedikit lebih tinggi dari angka kepuasan itu sebagai tanda bahwa publik masih memberi kesempatan kepada pemerintah.

“Kepercayaan 67 persen itu sedikit lebih tinggi dari angka kepuasannya. Artinya, masyarakat masih menaruh harapan dan memberi kesempatan kepada pemerintah. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata di tahun ketiga, jangan sampai disia-siakan,” kata Hensa.

Lebih lanjut, Hensa tetap mengapresiasi perubahan yang sudah dilakukan pemerintah. Menurut dia, langkah seperti perbaikan kebijakan hingga reshuffle kabinet patut diapresiasi.