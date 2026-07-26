Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok, Hasto Ungkit Warning Eks Menkeu soal Paradoks Cile

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hasil survei teranyar Saiful Mujani Research and Consuting atau SMRC yang mencatat penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari survei terhadap 749 responden yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 itu terungkap tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo di angka 51 persen.

Angka itu turun cukup signifikan dibandingkan survei SMRC pada November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo masih di angka 81,2 persen, lalu anjlok menjadi 66,4 persen pada Maret 2026.

"Kalau kita melihat data, kelas menengah itu juga mengalami penurunan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).

Peraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Pertahanan itu lantas merujuk pada peringatan yang pernah disampaikan mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri mengenai Chilean Paradox, yakni fenomena di Cile pada 2019 saat kondisi makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara di Amerika Latin tersebut tampak kuat, tetapi tidak diiringi pemerataan kesejahteraan sehingga membuat masyarakat kelas menengahnya marah.

"Penurunan kelas menengah yang hidup miskin itu kemudian sangat berbahaya," kata Hasto.

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Oleh karena itu, Hasto menyarankan agar pemerintah bisa menindaklanjuti keluhan rakyat, termasuk kelas menengah, demi menekan gejolak. Menurut dia, ada risiko serius jika kelas menengah terabaikan.

"Kekritisan mereka kalau tidak direspons dengan kebijakan yang tepat bisa menciptakan risiko-risiko sosial dan politik. Kami tidak menginginkan itu," imbuhnya.