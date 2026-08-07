Kepuasan Stakeholder Pertamina NRE Meningkat, Modal Penting Wujudkan Transisi Energi
jpnn.com, JAKARTA - Membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.
Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik.
Kepercayaan tersebut lahir dari komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang erat, serta komitmen untuk terus menghadirkan nilai bagi seluruh stakeholder.
Komitmen tersebut tercermin dalam hasil Stakeholder Satisfaction Index (SSI) 2026 yang diselenggarakan Katadata Insight Center (KIC) untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan hubungan yang dilakukan Pertamina NRE.
Berdasarkan hasil survei tersebut, Pertamina NRE mencatatkan peningkatan skor menjadi 4,30 pada skala lima atau berada dalam kategori Baik, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,15.
Pengukuran SSI dilakukan melalui pendekatan mixed methods yang mengombinasikan survei kuantitatif atas stakeholder yang berinteraksi dengan Pertamina NRE sepanjang 2025, wawancara mendalam, serta analisis benchmarking.
Melalui pendekatan tersebut, perusahaan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepuasan, harapan, hingga kualitas hubungan yang telah terjalin dengan berbagai stakeholder.
Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati mengatakan peningkatan indeks tersebut menjadi refleksi dari komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang berlandaskan kepercayaan dan kolaborasi.
Pertamina NRE mencatatkan peningkatan skor menjadi 4,30 pada skala lima atau berada dalam kategori Baik dalam hasil Stakeholder Satisfaction Index 2026
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