Kepuasan terhadap Prabowo Menurun, Efriza: Publik Menunggu Perbaikan Ekonomi

jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipengaruhi berbagai persoalan yang hingga kini masih dirasakan langsung masyarakat.

Menurut Efriza, faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena masyarakat belum melihat perubahan yang signifikan terhadap persoalan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, maupun daya beli.

"Persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah," kata Efriza kepada JPNN, Selasa (3/8).

Dia menjelaskan masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kondisi yang mereka alami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ketika harga kebutuhan pokok masih dianggap tinggi, lapangan pekerjaan belum bertambah secara signifikan, serta daya beli belum pulih, kepuasan terhadap pemerintah ikut mengalami penurunan.

Selain persoalan ekonomi, Efriza menilai komunikasi pemerintah mengenai berbagai kebijakan juga belum berjalan secara efektif sehingga tidak mampu menjelaskan capaian maupun tujuan program kepada masyarakat.

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"Komunikasi kebijakan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan sejumlah program prioritas pemerintah juga masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya sehingga ekspektasi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.