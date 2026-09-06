Kepulangan Pemain Persija dari Samarinda Terganggu Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan menempuh jalur darat saat pulang dari lawatan ke Samarinda pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Borneo FC.
Manajemen memutuskan untuk mengubah jalur penerbangan akibat adanya erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan bandara Soekarno-Hatta ditutup.
“Dampak erupsi Anak Krakatau membuat perjalanan Persija menuju Jakarta mengalami penyesuaian rute,” bunyi pengumuman manajemen Persija.
“Dari semula Samarinda–Jakarta, menjadi Samarinda–Balikpapan–Yogyakarta–Jakarta,” tulisnya.
Melihat jadwal kepulangan Rizky Ridho dan kolega dari Samarinda ke Yogyakarta tampaknya membuat para pemain akan melanjutkan perjalanan lewat jalur darat ke Jakarta.
Pada awalnya tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan pulang ke Jakarta pada Minggu (6/9) pagi WIB.
Adanya aktivitas yang meningkat dari Anak Krakatau membuat tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut akhirnya menunda kepulangan ke ibu kota.
Beberapa pemain kemudian akhirnya menjalankan latihan ringan di depan hotel untuk menjaga kondisi.
Persija Jakarta akan menempuh jalur darat saat pulang dari lawatan ke Samarinda pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Borneo FC
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