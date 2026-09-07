Kepulangan Timnas U-20 Dibayangi Abu Anak Krakatau, Nova Arianto Berharap Tak Ada Plan B

jpnn.com - Kabar kurang menyenangkan membayangi perjalanan pulang Timnas Indonesia U-20 setelah sukses mengamankan tiket ke Piala Asia U-20 2027.

Rencana kepulangan Garuda Muda ke Tanah Air berada dalam bayang-bayang gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Skuad asuhan Nova Arianto dijadwalkan meninggalkan Laos pada Selasa (8/9/2026), sehari setelah menutup perjuangan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dengan hasil gemilang.

Namun, kondisi penerbangan menuju Jakarta menjadi perhatian menyusul penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Situasi tersebut membuat perjalanan pulang I Putu Panji dan kawan-kawan sempat berada dalam bayang-bayang gangguan penerbangan.

Meski demikian, hingga Senin (7/9/2026), belum ada perubahan terhadap jadwal kepulangan yang telah disiapkan PSSI.

Nova Arianto pun berharap rombongannya tidak perlu mengubah rencana perjalanan dan mencari alternatif lain untuk kembali ke Indonesia.

"Sejauh ini belum ada perubahan kepulangan, kita rencananya pulang besok. Mudah-mudahan tidak ada plan B terkait kepulangan kita ke Jakarta," kata Nova Arianto saat dihubungi awak media.