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Kepulangan Timnas U-20 Dibayangi Abu Anak Krakatau, Nova Arianto Berharap Tak Ada Plan B

Kepulangan Timnas U-20 Dibayangi Abu Anak Krakatau, Nova Arianto Berharap Tak Ada Plan B
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Pelatih Timnas U-20 Nova Arianto. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com - Kabar kurang menyenangkan membayangi perjalanan pulang Timnas Indonesia U-20 setelah sukses mengamankan tiket ke Piala Asia U-20 2027.

Rencana kepulangan Garuda Muda ke Tanah Air berada dalam bayang-bayang gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Skuad asuhan Nova Arianto dijadwalkan meninggalkan Laos pada Selasa (8/9/2026), sehari setelah menutup perjuangan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dengan hasil gemilang.

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Namun, kondisi penerbangan menuju Jakarta menjadi perhatian menyusul penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Situasi tersebut membuat perjalanan pulang I Putu Panji dan kawan-kawan sempat berada dalam bayang-bayang gangguan penerbangan.

Meski demikian, hingga Senin (7/9/2026), belum ada perubahan terhadap jadwal kepulangan yang telah disiapkan PSSI.

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Nova Arianto pun berharap rombongannya tidak perlu mengubah rencana perjalanan dan mencari alternatif lain untuk kembali ke Indonesia.

"Sejauh ini belum ada perubahan kepulangan, kita rencananya pulang besok. Mudah-mudahan tidak ada plan B terkait kepulangan kita ke Jakarta," kata Nova Arianto saat dihubungi awak media.

Kepulangan Timnas U-20 ke Indonesia dibayangi kekhawatiran akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pelatih Nova Arianto berharap tak ada perubahan.

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