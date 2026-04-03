menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Keputusan Berani! Pelatih Bongkar Alasan Pisahkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Keputusan Berani! Pelatih Bongkar Alasan Pisahkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Kebersamaan Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana di sektor ganda putra berakhir.

Keputusan ini menjadi bagian dari langkah besar tim pelatih untuk meningkatkan daya saing ganda putra Indonesia.

"Kami sudah memberi mereka banyak kesempatan. Memang ada hasil positif, tetapi secara keseluruhan performanya belum stabi," ucap pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho.

Baca Juga:

Sebagai bagian dari strategi baru, Leo kini kembali dipasangkan dengan Daniel Marthin yang telah pulih dari cedera.

Keduanya bukan pasangan baru, sehingga diharapkan proses adaptasi bisa berjalan lebih cepat.

"Mereka pernah bermain bersama, jadi seharusnya tidak butuh waktu lama untuk kembali padu."

Baca Juga:

"Secara teknik tidak ada masalah, sebelumnya kendalanya lebih ke komunikasi," tambahnya.

Di sisi lain, Bagas Maulana tetap masuk dalam skema tim dan akan berduet dengan Muh Putra Erwiansyah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI