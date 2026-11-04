Keputusan Donald Trump Mengejutkan Para Pejabat Militer Israel

jpnn.com - TEL AVIV – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghentikan pemberian dana bantuan militer kepada Israel pada akhir tahun ini.

Badan penyiaran Israel, Kan, pada Selasa, melaporkan bahwa para pejabat militer dan pertahanan Israel kaget atas keputusan Donald Trump itu.

Sebelumnya, Presiden Trump mengungkapkan rencana Washington memotong bantuan militer tahunan kepada Israel hingga 4 miliar dolar AS pada akhir 2026.

Dia berkata rencana tersebut sesuai dengan permintaan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Juli lalu, Netanyahu memang telah mengungkapkan kepada Trump soal keinginan Israel menghilangkan sepenuhnya ketergantungan militer kepada AS.

"Kami sama sekali tak menyangka akan pernyataan tersebut. Kami terus menjalin dialog rutin dengan pihak AS, dan bisa dikatakan kami terkejut," kata seorang pejabat pertahanan Israel.

"Kami masih mempelajari konsekuensi dari keputusan tersebut yang belum disampaikan kepada organisasi terkait hingga kini," tambahnya.

Pernyataan Trump tersebut disampaikan bertepatan dengan pemilihan sela di AS.