Keputusan Mengejutkan Bojan Hodak, Coret William Marcilio Menjelang Madura United vs Persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan bahwa gelandang serang Wiliam Marcilio tidak masuk dalam daftar susunan pemain untuk laga melawan Madura United.

Keputusan tersebut diambil satu hari sebelum pertandingan pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025) malam.

Sebelumnya, gelandang asal Brasil itu turut dibawa Hodak seusai Persib kalah dari Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Skuad Maung Bandung terbang langsung dari Singapura menuju Surabaya dan tiba lebih awal untuk menghindari kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan.

Namun, dalam sesi Official Training (OT) jelang laga, tidak terlihat sosok mantan pemain Arema FC itu.

Saat dikonfirmasi, Hodak menyatakan bahwa dia memulangkan Wiliam Marcilio ke Bandung karena kecewa terhadap komitmen dan performanya.

"Wiliam saya kirim pulang ke Bandung karena saya tidak senang dengan performanya," tegas Hodak dalam sesi konferensi pers pralaga, Sabtu (29/11).

Keputusan mencoret Wiliam Marcilio dari skuad Persib memunculkan spekulasi bahwa hal ini berkaitan dengan kekalahan dari Lion City Sailors.