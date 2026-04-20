Keputusan Pemerintah Tidak Naikkan BBM Bersubsidi & LPG 3 kg Lindungi Kelompok Rentan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan.

Dia mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons dari ketegangan geopolitik yang berdampak pada fluktuasi harga energi dunia serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Eddy menyampaikan tidak adanya kenaikan pada BBM bersubsidi serta LPG 3 kilogram menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat kecil tetap dijaga.

"Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kebutuhan menjaga kesehatan fiskal dengan tanggung jawab sosial terhadap rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (20/4).

Hal ini disampaikan Eddy di sela-sela menghadiri rangkaian acara di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Pimpinan MPR lainnya.

“Penyesuaian harga pada segmen nonsubsidi harus diimbangi dengan upaya memastikan subsidi BBM tepat sasaran hanya pada kelompok yang berhak," imbuhnya.

Menurut Eddy, harus ada mekanisme yang konsisten dan tegas di lapangan memastikan BBM subsidi dan LPG 3 kg diterima hanya oleh mereka yang berhak.

Dalam perspektif yang lebih luas, Eddy Soeparno terus mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya memperkuat ketahanan energi dengan mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap sumber energi impor.