jpnn.com - Keputusan Marc Marquez mengakhiri kariernya di MotoGP ternyata mengejutkan Ducati.

Pabrikan asal Italia itu baru mengetahui rencana sang pembalap sehari sebelum pengumuman pensiun disampaikan pada Jumat (27/11/2026).

Team Manager Ducati Davide Tardozzi mengungkapkan bahwa Marquez sebenarnya sudah mengambil keputusan tersebut sejak seri Jepang pada awal Oktober.

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Namun, dia sengaja merahasiakannya demi menjaga fokus dalam perburuan gelar juara MotoGP kedelapan.

Ducati Terkejut dengan Keputusan Marquez

Tardozzi menjelaskan bahwa kabar pensiun Marquez pertama kali disampaikan kepada General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna sebelum diteruskan kepada jajaran tim.

"Marc lebih dahulu menyampaikan keputusannya kepada Gigi. Setelah itu, Gigi memberi tahu kami. Jujur saja, kabar tersebut cukup mengejutkan," ujar Tardozzi.

Meski demikian, Ducati memahami keputusan tersebut. Tardozzi menilai Marquez berhak menentukan masa depannya setelah melewati perjalanan karier yang penuh tantangan.

"Kami memahami keputusan ini sebagai pilihan pribadi seseorang, bukan sekadar keputusan seorang pembalap. Kami tahu bagaimana kondisi fisiknya sepanjang tahun ini. Karena itu, kami merasa dia sudah menentukan pilihan yang tepat," katanya.