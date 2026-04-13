Keputusan Penting PBSI Menjelang Thomas & Uber Cup 2026

Persiapan menuju Thomas & Uber Cup 2026 mulai memasuki tahap akhir.

PBSI akhirnya merilis komposisi pemain yang akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi yang akan digelar di Denmark tersebut.

Turnamen beregu putra dan putri yang akan digelar pada 24 April hingga 3 Mei 2026 itu menjadi salah satu fokus utama PBSI.

Penentuan skuad dilakukan melalui proses evaluasi panjang yang melibatkan tim pelatih dan jajaran pembinaan.

Seleksi pemain tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fisik, kesiapan mental, serta kecocokan strategi dalam format beregu.

Hasilnya, Indonesia tetap mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda dalam satu tim.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menegaskan bahwa aspek kesiapan menjadi faktor utama dalam penentuan skuad.

"Kami menilai kesiapan secara menyeluruh, bukan hanya dari satu aspek saja."