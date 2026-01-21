Keputusan Resmi: Honorer Muda jadi CPNS, Usia di Atas 35 Tahun PPPK

jpnn.com - MANOKWARI - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melakukan verifikasi tahap akhir terhadap 546 honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) CPNS dan PPPK formasi 2021.

Diketahui, seleksi CPNS dan PPPK formasi 2021 dari jalur honorer di wilayah Papua Barat tertunda dan baru bisa diproses belakangan ini.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manokwari Alberthina Porulery mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses akhir setelah perbaikan berkas yang sempat dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kami sedang mempersiapkan penyelesaian verifikasi dan pemberkasan pengangkatan 546 honorer formasi 2021. Prosesnya sudah masuk tahap akhir,” ujarnya di Manokwari, Selasa (20/1).

Bupati Manokwari Hermus Indou telah menetapkan nama 546 honorer melalui surat keputusan (SK) bupati berdasarkan pengusulan dan pemberkasan internal yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2025.

Selanjutnya, data 546 honorer calon ASN formasi 2021 itu disampaikan kepada BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Dari hasil proses tersebut, BKN mengembalikan sejumlah berkas untuk diperbaiki oleh BKPSDM Manokwari.

“Berkas yang dikembalikan sudah kami perbaiki dan saat ini telah disampaikan kembali ke BKN,” kata Alberthina.