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Keputusan STY Mainkan Arhan ketimbang Shayne Pattynama Jadi Sorotan

Keputusan STY Mainkan Arhan ketimbang Shayne Pattynama Jadi Sorotan
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Skuad Persija Jakarta saat melakoni latihan terakhir menjelang laga melawan Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium, Jumat (6/11). Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali tampil dengan komposisi pemain berbeda saat jumpa Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2026.

Perubahan dilakukan setelah Dony Tri Pamungkas absen lantaran akumulasi kartu kuning.

Sebagai gantinya peran dari adik kandung dari Joko Sasongko tersebut diganti Pratama Arhan.

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Sontak kemudian publik heran mengingat di posisi tersebut seharusnya bisa diisi Shin Tae-yong dengan memberikan kesempatan kepada Shayne Pattynama.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu masih belum mendapatkan tempat di Persija setelah kedatangan STY pada awal musim.

Tidak banyak perubahan yang dilakukan dengan tetap memasang Nadeo Arga Winata sebagai penjaga gawang.

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Dari posisi pemain bertahan tercatat Rizky Ridho kembali bermain bersama Denis Kolinger dan Kerim Memija.

Lini tengah kembali diisi Fabio Colonego, Stjepan Lon?ar, Arlyansyah Abdulmanan, Rayhan Hanan dan Witan Sulaeman.

Persija Jakarta kembali tampil dengan komposisi pemain berbeda saat jumpa Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2026, Sabtu (7/11)

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