Keracunan Makanan, Jessica Iskandar Demam Hingga 8 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jessica Iskandar menceritakan momen ketika dirinya jatuh sakit beberapa waktu lalu.

Gara-gara kondisi tersebut, dia bahkan harus dirawat di salah satu rumah sakit.

"Tiga minggu lalu (sakit)," kata Jessica Iskandar saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Istri Vincent Verhaag itu dirawat bukan karena menderita penyakit yang biasa.

Jessica Iskandar mengaku terkontaminasi virus akibat keracunan makanan.

"Aku enggak tahu makan apa," beber Jedar, sapaannya.

Setelah keracunan makanan, Jessica Iskandar mengalami sejumlah gejala.

Salah satu yang dirasakannya yakni menderita demam hingga 8 hari.