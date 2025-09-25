menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Keracunan Makanan MBG, Empat Siswa SMPN 1 Jonggol Dilarikan ke Puskesmas

Keracunan Makanan MBG, Empat Siswa SMPN 1 Jonggol Dilarikan ke Puskesmas

Keracunan Makanan MBG, Empat Siswa SMPN 1 Jonggol Dilarikan ke Puskesmas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Siswa SMPN 1 Jonggol dirawat di Puskesmas Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-Polsek Jonggol

jpnn.com, BOGOR - Sebanyak empat siswa SMPN 1 Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, keracunan makanan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para korban langsung dilarikan ke Puskesmas Jonggol untuk mendapatkan pertolongan. Tiga siswa dinyatakan sudah pulang, sementara satu lainnya masih dirawat di puskesmas tersebut.

Camat Jonggol Andri Rahmat di Bogor, Rabu, mengatakan pihaknya bersama unsur Muspika, Kapolsek, Danramil, Dinas Kesehatan, serta ahli gizi, langsung melakukan investigasi ke sekolah tersebut.

Baca Juga:

“Kami periksa anak-anak yang makan menu MBG hari ini, semua dalam kondisi aman,” katanya di Jonggol, Rabu.

Menurut dia, dugaan keracunan belum dapat dipastikan karena gejala yang muncul tidak berlangsung cepat setelah konsumsi makanan.

“Keracunan itu ada tenggat waktu inkubasi 2–8 jam. Kalau memang benar keracunan, pasti akan ada laporan tambahan hingga tengah malam, tapi tidak ada, bahkan tiga siswa sudah pulang,” ujarnya.

Baca Juga:

Sampel makanan yang dikonsumsi siswa telah dibawa ke laboratorium milik Pemkab Bogor untuk diuji lebih lanjut. Hasil uji laboratorium tersebut akan menentukan ada tidaknya kandungan berbahaya dalam makanan.

Andri menyebut gejala yang dialami empat siswa berupa mual, muntah, dan pusing. Namun hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tiga siswa memiliki riwayat kondisi kesehatan lain, sementara satu siswa terindikasi mengalami tifus.

Sebanyak empat siswa SMPN 1 Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, keracunan makanan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI