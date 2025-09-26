Keracunan Massal di Cipongkor, Pemkab Bandung Barat Tunggu Hasil Tes Laboratorium
jpnn.com, BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat masih menunggu hasil tes laboratorium mengena penyebab keracunan 1.000-an lebih pelajar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, KBB.
Dugaan sementara, para siswa yang mengalami keracunan seusai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes KBB Lia N Sukandar mengatakan masih menunggu hasil laboratorium sampel makanan.
“Uji laborarorium berkoordinasi dengan labkesmas. Hasilnya biasanya lebih cepat selama lima hari. Jadi, Jumat (hari ini) mudah-mudahan sudah keluar (hasilnya),” kata Lia, Jumat (26/9).
Selain sampel makanan, beberapa muntahan dari pelajar yang mengalami keracunan juga tengah dilakukan uji laboratorium.
“Saat kejadian karena kami ada di lokasi, jadi kami mengambil muntahan pasien sebanyak dua kantong,” ujarnya.
Lia juga memastikan Dinkes Kabupaten Bandung Barat terus memantau kondisi para siswa yang terdampak dan memberikan penanganan medis secara intensif.
Korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat, mencapai lebih dari 1.000 orang.
Dinkes Bandung Barat menanti hasil tes laboratorium kasus keracunan paket MBG di Cipongkor dan Cihampelas.
