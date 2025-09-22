Keracunan Massal Paket MBG di Cipongkor Bertambah Jadi 63 Siswa

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Jumlah siswa keracunan massal usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bertambah menjadi 63 orang.

Beberapa di antaranya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin.

Adapun 63 orang murid yang keracunan berasal dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), MTs Darul Fiqri, hingga SD Negeri Cipari.

Para korban mengalami gejala mual, pusing, hingga kejang seusai menyantap makanan yang dibagikan pada Senin (22/9) siang.

Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah mengatakan, kronologis awal terjadi saat pasien pertama mulai datang sekitar pukul 12.06 WIB, setelah itu jumlahnya terus bertambah hingga puluhan orang dalam waktu singkat.

"Pasien terus berdatangan, hingga petang ini kami terima 63 orang pasien dengan jumlah 14 orang dirujuk. Pasien tak hanya siswa SMK dan MTS tapi juga siswa SD Cipari," kata Yuyun kepada awak media.

Sebanyak 14 orang yang mengalami gejala serius, akhirnya harus dilarikan ke RSUD Cililin agar mendapatkan pertolongan dan penanganan yang pasti.

Adapun beberapa di antaranya mengalami sesak napas hingga kejang.