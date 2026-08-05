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Keragaman Kancah Musik Modern di Korea Spotlight Indonesia

Keragaman Kancah Musik Modern di Korea Spotlight Indonesia
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MRCH, salah satu bintang tamu di Korea Spotlight Indonesia. Foto: Dok. KOCCA

jpnn.com, JAKARTA - Korea Creative Content Agency (KOCCA) siap menghadirkan sejumlah artis musik Korea Selatan ke Indonesia dalam pertunjukan live showcase bertajuk Korea Spotlight Indonesia.

Rencananya, Korea Spotlight Indonesia diadakan di M Bloc Space, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026 mendatang.

Korea Spotlight Indonesia siap menjadi titik pertemuan penuh sukacita antara penggemar musik Korea di Jakarta dan beberapa artis Korea Selatan yang paling menarik dan kreatif saat ini.

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Selain di Indonesia, KOCCA juga berencana menggelar acara serupa bertajuk Korea Spotlight di berbagai negara di seluruh dunia, antara lain Meksiko.

Sebelumnya, acara tersebut telah diselenggarakan di Taiwan dan Thailand beberapa bulan yang lalu.

Korea Spotlight merupakan program unggulan pertunjukan musik Korea berskala global yang diselenggarakan oleh KOCCA dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan.

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Sejak diluncurkan pada 2017 lalu, Korea Spotlight sukses menghadirkan artis-artis papan atas Korea kepada para audiens musik di seluruh dunia.

"Melalui program Korea Spotlight, KOCCA bertujuan untuk mendukung artis-artis yang berkembang di Korea Selatan dalam meneguhkan kehadiran internasional. Korea Spotlight Indonesia memperluas misi ini, menawarkan kesempatan kepada para musisi Korea Selatan untuk terhubung dengan para pencinta musik di Indonesia, membina kolaborasi baru dengan para profesional industri, dan memperluas kehadiran kami di Asia Tenggara,” ungkap KOCCA.

Korea Creative Content Agency (KOCCA) siap menghadirkan sejumlah artis musik Korea Selatan ke Indonesia dalam pertunjukan live showcase bertajuk...

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