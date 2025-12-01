Kerahkan Backup Satelit, TelkomGroup Perkuat Pemulihan Layanan di Wilayah Bencana Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memperluas langkah tanggap darurat dengan menambah dukungan konektivitas di berbagai titik terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan komunikasi masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi infrastruktur darat yang belum sepenuhnya pulih.
Sebagai penguatan layanan darurat, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyalurkan layanan satelit Mangostar untuk enam posko bencana yang tersebar di Sumut, Sumbar, dan Aceh, guna mendukung aktivitas komunikasi petugas, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana.
Langkah ini memperkuat penggunaan backup satelit dan IP radio yang telah diaktifkan di sejumlah titik sebelumnya.
EVP Telkom Regional 1 (Sumatra) Dwi Pratomo Juniarto, menyampaikan tambahan dukungan ini menjadi komponen penting dalam percepatan pemulihan layanan.
“Situasi di lapangan masih cukup menantang bagi tim teknis TelkomGroup untuk melakukan pemulihan. Untuk itu, layanan satelit menjadi backup yang bisa diandalkan agar masyarakat tetap memiliki akses komunikasi,” ujar Dwi dalam keterangannya, Senin (1/12).
Sebagai bagian dari kepedulian kepada masyarakat terdampak, TelkomGroup menyalurkan bantuan sosial sembako di sejumlah titik bencana untuk mendukung kebutuhan dasar warga.
Selain itu, TelkomGroup juga menyediakan akses WiFi gratis di 7 kantor Witel maupun STO, yakni kantor Witel Sumut dan lokasi posko, kantor Witel Banda Aceh, kantor STO Sigili, kantor Witel Sibolga, kantor Witel Sumbar, dan kantor STO Talu agar masyarakat dapat tetap terhubung serta memperoleh informasi penting selama masa pemulihan.
Masyarakat dapat memperoleh informasi pemulihan layanan TelkomGroup melalui hotline 0800-111-9000
