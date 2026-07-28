Keran Pemesanan BAIC T1 Dibuka di GIIAS 2026, Ada Penawaran Khusus

jpnn.com, JAKARTA - BAIC Indonesia bersiap meluncurkan mobil listrik pertama mereka, T1, di Indonesia lewat lantai GIIAS 2026 (29 Juli - 9 Agustus).

Bersamaan itu, BAIC membuka program pre-booking Rp 5 juta untuk BAIC T1 dengan banyak keuntungan.

Crossover listrik pertama mereka itu mengedepankan kabin lapang dan teknologi pintar.

Dari sisi ukuran, BAIC T1 menawarkan dimensi yang cocok buat kendaraan perkotaan.

Jarak sumbu roda yang panjang membuat ruang kaki dan kepala terasa lega.

Kemudian, ground clearance 181 mm diklaim andal menghadapi kondisi jalan di Indonesia, termasuk saat melintasi genangan.

Tampilan crossover dengan panjang 4.337 mm ini juga diperkuat pelek 18 inci, serta panoramic sky roof seluas 2,34 meter persegi yang dilengkapi electric sunshade.

Kabin menjadi salah satu nilai jual utamanya. BAIC menyediakan hingga 32 ruang penyimpanan, termasuk tujuh tempat meletakkan ponsel dan lima kait multifungsi.