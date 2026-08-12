Keran Pemesanan Truk Pikap Listrik Ford Fathom Dibuka Tahun Depan, Harga Rp 500 Jutaan

jpnn.com - Ford mulai memperluas langkahnya di pasar kendaraan listrik komersial dengan memperkenalkan Fathom.

Model adalah truk pikap listrik pertama Ford menggunakan Universal EV Platform.

Fathom dijadwalkan mulai bisa dipesan pada awal 2027.

Baca Juga: Ratusan Ribu SUV Ford Terdampak Recall

Di pasar Amerika Serikat, Fathom ditawarkan dengan harga awal USD 28.350 atau sekitar Rp504 juta.

Ford menyebut Fathom dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna pikap yang tidak selalu mengejar performa atau spesifikasi semata.

Nama Fathom sendiri diambil dari satuan ukuran untuk mengukur kedalaman air, yang menurut Ford mencerminkan kemampuan kendaraan beradaptasi dengan karakter penggunanya.

Baca Juga: Ratusan Ford Ranger dan Mustang Bermasalah di Komponen Mesin

Meski berukuran menengah, Fathom menawarkan kabin yang diklaim lebih lega dibandingkan Toyota RAV4.

Fitur yang dibawanya juga cukup lengkap untuk sebuah pikap listrik, mulai dari layar sentuh beresolusi tinggi, ruang penyimpanan depan atau frunk, hingga bak belakang.