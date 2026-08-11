Kerangka Manusia Ditemukan di Lokasi Kebakaran Lahan Tanjungpinang

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Warga berinisial S pada Senin siang, sekitar pukul 13.00 WIB, menemukan kerangka manusia di Jalan Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Polisi mengatakan kerangka itu ditemukan sesaat setelah terjadi kebakaran lahan di sekitar lokasi.

"Setelah api padam, S yang hendak meninggalkan lokasi melihat kerangka manusia berada di sekitar bangunan penampungan air," ujar Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Ahmad Syahputra, Senin malam.

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Dia menyatakan sekitar pukul 13.25 WIB, saksi langsung menghubungi Ketua RT setempat guna melaporkan penemuan tersebut. Informasi kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian.

Lalu sekitar pukul 14.27 WIB, personel Unit Identifikasi Polresta Tanjungpinang bersama Pamapta dan personel SPKT tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan serta olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan awal terhadap kerangka tersebut.

Sekitar pukul 15.00 WIB, kerangka manusia itu dibawa ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan medis dan Visum et Repertum.

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"Dalam penanganan kasus ini polisi telah melakukan sejumlah tindakan, mulai dari mendatangi dan mengamankan TKP, meminta keterangan para saksi, melakukan olah TKP serta membawa kerangka ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut," ungkap AKP Ahmad.

Kapolsek melanjutkan pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas kerangka serta penyebab kematian.