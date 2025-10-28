menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kerap Buat Onar, AL Tewas Terlindas Truk Saat Hujan Deras di Jaktim

Kerap Buat Onar, AL Tewas Terlindas Truk Saat Hujan Deras di Jaktim

Kerap Buat Onar, AL Tewas Terlindas Truk Saat Hujan Deras di Jaktim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seorang pejalan kaki berinisial AL tewas setelah terlindas truk saat hujan deras mengguyur kawasan Industri Pulogadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin (27/10/2025) malam. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com, JAKARTA - Innalillahi. Seorang warga tewas setelah terlindas truk saat hujan deras mengguyur kawasan Industri Pulogadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

Korban berinisial AL tewas pada Senin (27/10) malam.

Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum terlindas truk, korban sempat terserempet sepeda motor yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

Baca Juga:

"Awalnya terserempet, terus kelindas truk, tetapi truk itu katanya jalan saja," kata warga yang menyaksikan kejadian tersebut, Ranti, Selasa (28/10).

Dia mengaku melihat tubuh korban terpental ke arah badan jalan hingga akhirnya dilindas truk yang datang dari arah belakang.

Melihat insiden itu, warga langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Namun, tak seorang pun berani menyentuh jenazah korban.

Baca Juga:

Mereka kemudian menutup tubuh korban dengan jas hujan plastik berwarna biru dan merah yang dibawa dari warung terdekat.

Kondisi arus lalu lintas di kawasan Industri Pulogadung saat itu sempat macet parah lantaran posisi jenazah korban berada di tengah jalan.

Dari kesaksian warga, korban AL sebelum tewas terlindas truk di kawasan Industri Pulogadung, Jaktim, kerap berbuat onar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI