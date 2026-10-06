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Kerasukan 3 Entitas di Film Terbaru, Wavi Zihan Ungkap yang Paling Menantang

Kerasukan 3 Entitas di Film Terbaru, Wavi Zihan Ungkap yang Paling Menantang
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Aktris Wavi Zihan (kiri) dan Taskya Namya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wavi Zihan membintangi film horor terbaru berjudul 'Rambut Sewu: Satu Langkah Getih'.

Dia mengungkapkan bahwa sejak awal membaca skrip, dirinya sudah menyadari betapa menantang peran yang dilakoninya dalam film tersebut.

"Ketika melihat skrip yang dikasih waktu ditawarin tuh, aku sudah realize, 'oh, ini challenge untuk aku,' ya. Walaupun aku sadar ini susah banget, kayaknya bakal capek banget, tapi ini challenge buat aku," ujar Wavi Zihan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

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Wavi lantas mengungkapkan tantangan yang dihadapinya dalam memerankan karakter Wulan, yakni harus melakoni adegan kesurupan dari tiga entitas berbeda.

Dia harus mendalami karakter kerasukan yang memiliki latar belakang dan referensi yang sangat beragam.

"Challenge-nya tuh paling yang bisa ku highlight adalah ketika harus kesurupan tiga entitas," ucap Wavi Zihan.

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Dia mengatakan bahwa entitas tersebut meliputi makhluk halus berwujud hewan dari ilmu pesugihan yang mengharuskannya merangkak dan melata, hingga arwah manusia penasaran.

"Yang dimau sama Pak Hanny sendiri visi-misinya adalah bagaimana bisa mewujudkan atau men-deliver possess-possess dari hantu yang referensinya adalah hewan, yang orang pesugihan itu sendiri. Terus juga ada hewan melata karena Pak Hanny maunya aku melata, merangkak," kata Wavi Zihan.

Aktris Wavi Zihan membintangi film horor terbaru berjudul 'Rambut Sewu: Satu Langkah Getih'.

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