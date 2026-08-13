Keraton Mangkunegaran Berubah Jadi Arena Adu Gengsi di BlackAuto Battle Solo 2026
jpnn.com, JAKARTA - Suasana akhir pekan di Kota Surakarta terasa berbeda ketika halaman Keraton Mangkunegaran berubah menjadi arena adu kreativitas dan performa otomotif.
BlackAuto Battle (BAB) Solo 2026 yang digelar Sabtu (8/8) berlangsung meriah, dengan ratusan mobil modifikasi memadati lokasi.
Sebanyak 140 peserta ambil bagian, sementara daftar tunggu bahkan mencapai ratusan mobil.
Pesertanya pun beragam, mulai dari mobil modifikasi hingga supercar, JDM, dan EUDM.
“Peserta full, dengan daftar tunggu mencapai ratusan mobil. Saat lomba digelar, total ada 140 peserta,” kata Boy Prabowo, selaku perwakilan penyelenggara BlackAuto Battle.
Persaingan paling mencolok terlihat di sektor BlackAuto Modify. Gelar Champ Contest diraih Honda Odyssey bernama BlueSky yang tampil ekstrem.
Mengaplikasikan widebody, body kit custom, cat Blue Candy Tone, serta 21 fitur motorized untuk menggerakkan sejumlah bagian mobil.
BlackAuto Battle (BAB) Solo 2026 yang digelar di halaman Keraton Mangkunegaran, Sabtu (8/8) berlangsung meriah, dengan ratusan mobil modifikasi memadati lokasi.
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