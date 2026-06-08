Keraton Yogyakarta & Trip.com Gencarkan Promosi Budaya-Pariwisata di Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Keraton Yogyakarta Hadiningrat bersama Trip.com Group memperluas upaya promosi budaya dan pariwisata Yogyakarta di tingkat internasional di Shanghai, Tiongkok.

Director of Attractions & Tours Business for Southeast Asia, Trip.com Group Allen Peng menyampaikan bahwa Keraton Yogyakarta Hadiningrat merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang memiliki daya tarik istimewa karena tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menjaga keberlangsungan tradisi dan kehidupan budaya hingga saat ini.

“Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan Karaton untuk memperkenalkan tradisi, seni, dan keindahan arsitekturnya kepada wisatawan dunia,” ungkap Allen.

Dia menyebut penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen luar biasa Keraton dalam menghadirkan pengalaman budaya yang autentik.

“Trip.com Group berharap dapat terus memperdalam kolaborasi untuk membawa kisah Yogyakarta ke panggung dunia,” ujar Allen Peng.

Menurut dia, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi strategis dalam promosi budaya dan pengembangan pengalaman wisata berbasis warisan budaya.

Diskusi difokuskan pada penguatan visibilitas Yogyakarta melalui berbagai platform dan jaringan global yang dimiliki Trip.com Group.

Selain melakukan pertemuan strategis, delegasi Keraton Yogyakarta Hadiningrat juga menghadiri Envision 2026 Global Conference yang diselenggarakan oleh Trip.com Group pada 28 Mei 2026 di West Bund International Convention and Exhibition Center, Shanghai.

Forum internasional tersebut mempertemukan para pemimpin industri pariwisata, teknologi, perhotelan, penerbangan dan pengelola destinasi dari berbagai negara untuk membahas perkembangan serta masa depan industri perjalanan global.